Legende: Muss im April vor leeren Rängen turnen Oliver Hegi. Keystone

Kunstturnen: Keine Fans an der Heim-EM

Die Europameisterschaften im Kunstturnen vom 21. bis 25. April 2021 in Basel werden ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Die Gesundheit der Athletinnen und Athleten habe oberste Priorität, so die Organisatoren in einer Mitteilung. Bereits gekaufte Tickets würden rückerstattet werden. Strenge Maskenpflicht und engmaschiges Testen sollen trotzdem eine reibungslose Durchführung ermöglichen. Insgesamt haben sich 40 Nationen angemeldet. Der Grossanlass gilt als Hauptprobe für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio.

Rad: Wyss erklärt den Rücktritt

Der Waadtländer Radprofi Danilo Wyss hat auf Instagram sein Karrierenende verkündet. 13 Jahre lang war der Sprintspezialist auf der Profitour unterwegs, 11 Jahre davon beim Team BMC. 2015 krönte sich der 35-Jährige zum Schweizer Meister. Im vergangenen Oktober fuhr Wyss in seinem letzten Rennen auf den 2. Rang und wurde da nur von Stefan Küng geschlagen. Wyss hatte in seiner Karriere 12 grosse Touren absolviert (2 Mal Tour de France, 7 Mal Giro d'Italia, 3 Mal Vuelta).