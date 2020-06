Legende: Ende Jahr an der EM wieder gefordert Oliver Hegi. Keystone

Kunstturnen: EM neu angesetzt

Der europäische Turnverband hat die in diesem Frühjahr wegen der Corona-Pandemie verschobenen Europameisterschaften der Männer und Frauen neu angesetzt. Die Titelkämpfe der Männer finden nun vom 9. bis 13. Dezember in Baku statt, diejenigen der Frauen eine Woche später ebenfalls in der Hauptstadt Aserbaidschans. Die EM der Frauen hätte ursprünglich Anfang Mai in Paris stattfinden sollen, jene der Männer Ende Mai in Baku.

Behindertensport: Leichtathletik-EM erst 2021

Die Para-EM der Leichtathleten wird nun doch erst im Jahr 2021 stattfinden, wie das Internationale Paralympische Komitee bekannt gab. Die ursprünglich für den 2. bis 7. Juni im polnischen Bydgoszcz geplanten Titelkämpfe waren Ende März wegen der Corona-Pandemie zunächst auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben worden. Die Organisatoren hatten sich damals zuversichtlich gezeigt, die Wettkämpfe noch in diesem Jahr durchführen zu können. Der genaue Termin für 2021 soll in diesem Sommer folgen.