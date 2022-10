Legende: Liverpool-Abstecher fällt aus Christian Baumann. Keystone/Peter Klaunzer/Archivbild

Turnen: Zwangspause für Christian Baumann

Der Schweizer Kunstturner Christian Baumann fällt mehrere Wochen aus. Der vierfache EM-Medaillengewinner muss sich einer Operation an der linken Hand unterziehen. Der 27-jährige Aargauer verpasst damit auch die vom 29. Oktober bis 6. November in Liverpool stattfindenden Weltmeisterschaften. Sein nächstes sportliches Ziel ist die EM im April 2023 in Antalya. Den grössten Erfolg feierte Baumann vor sieben Jahren mit dem Gewinn von EM-Silber am Barren.

00:29 Video Archiv: Baumann holt sich in Basel Barren-Bronze Aus Sport-Clip vom 25.04.2021. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Judo: Eich mit frühem WM-Out

Der mit grossen Hoffnungen an die WM in Taschkent (UZB) gereiste Schweizer Judoka Daniel Eich scheiterte in der Gewichtsklasse bis 100 kg bereits beim ersten Einsatz. Nach einem Freilos verlor der 22-jährige Aargauer gegen den in der Weltrangliste vier Positionen besser klassierten Aserbaidschaner Selim Kozojew durch Waza-ari. Eich hatte in diesem Jahr durch den Gewinn von EM-Bronze und zwei Podestplätze bei Grand-Prix-Turnieren überzeugt.