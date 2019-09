Legende: In Magglingen nicht das richtige Lynn Genhart hört auf mit dem Spitzensport. Keystone

Kunstturnen: Rücktritt von Lynn Genhart

Die Schweizer Kunstturnerin Lynn Genhart hat im Alter von erst 17 Jahren ihren Rücktritt vom Spitzensport erklärt. Die Zürcher Unterländerin gewann 2016 die EM-Silbermedaille im Mehrkampf der Juniorinnen. Seit 2017 gehörte sie dem Nationalkader an und belegte im selben Jahr den 15. Rang im Mehrkampf an der EM in Rumänien. «Ich musste in den vergangenen Monaten feststellen, dass für mich persönlich das Trainingsumfeld im Verbandszentrum in Magglingen nicht das richtige ist», erklärt Genhart in einer Mitteilung des Schweizerischen Turnverbands. Sie habe sich sportlich nicht so weiterentwickeln können, wie sie es sich gewünscht hätte.