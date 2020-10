Legende: Ihm steht eine Operation und eine lange Pause bevor Nikola Karabatic. imago images

Handball: Frankreich-Star Karabatic verpasst WM

Nikola Karabatic hat am Samstag einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten und fällt mehrere Monate aus. Der 36-Jährige wird damit die WM im Januar in Ägypten verpassen. Auch seine Teilnahme an den Olympischen Spielen im kommenden Jahr ist in Gefahr. Karabatic gewann mit Frankreich bisher 4 WM- und 3 EM-Titel. Zudem holte er 2 Mal olympisches Gold.

Unihockey: Länderturnier der Frauen abgesagt

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und den zuletzt in Europa wieder stark ansteigenden Infektionszahlen wurde das Länderturnier der Frauen vom 13. bis 15. November abgesagt. Im schwedischen Uppsala hätten die Schweizer U19- und A-Nationalteams gegen Schweden, Finnland und Tschechien gespielt.

Volleyball: Sm'Aesch Pfeffingen nicht im Europacup

Die Volleyballerinnen von Sm'Aesch Pfeffingen werden in dieser Saison nicht am CEV Challenge Cup teilnehmen. Als Grund für den Rückzug nennt der Klub aus Baselland gesundheitliche Bedenken bei Reisen ins Ausland. «Die Planung und Durchführung eines europäischen Wettbewerbs ist in der aktuellen Situation nicht verantwortbar», so Geschäftsführer Fabio Back.