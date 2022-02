Legende: Steht in Norwegen zuoberst auf dem Podium Anja Weber. Keystone (Archiv)

Ski nordisch: Anja Weber gewinnt U23-WM-Gold

Die Ausdauersportlerin Anja Weber lief an den nordischen Nachwuchs-Weltmeisterschaften im norwegischen Lygna in der U23-Kategorie zu Gold über 10 km in der klassischen Technik mit Einzelstart. Die 20-jährige Zürcherin, die auch im Triathlon zu den besten Schweizerinnen zählt, war in den vergangenen Wochen an den Olympischen Spielen in Peking im Sprint (Platz 49) und über 10 km (55.) im Einsatz gestanden. Letztmals Gold für die Schweiz an einer U23-WM im Langlauf gewann Nathalie von Siebenthal 2015. Die Bernerin setzte sich damals im Skiathlon durch.

01:51 Video Archiv: Weber über ihren Auftritt im 10-km-Einzelrennen in Peking Aus Beijing 2022 Clips vom 10.02.2022. abspielen

Basketball: Wichtiger Schweizer Sieg

Die Schweizer Basketballer haben im Rahmen der Vorqualifikation für die EM 2025 im dritten Spiel gegen Irland in Freiburg 83:72 gewonnen. Das Team von Trainer Ilias Papatheodorou hat sich somit im Rennen um die Kontinentalmeisterschaften in 3 Jahren gehalten. Das entscheidende Spiel steht am Sonntag in Freiburg gegen den Tabellenführer Österreich an (im SRF-Livestream). Nur die drei Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite erreichen die eigentliche Qualifikation.