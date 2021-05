Legende: Zurück in der Bundesliga Laura Künzler unterschrieb bei Wiesbaden. Keystone

Volleyball: Nati-Captain Künzler in die Bundesliga

Nach einem Jahr bei Pays d’Aix Venelles in der höchsten Liga in Frankreich wechselt Laura Künzler zurück in die deutsche Bundesliga zum VC Wiesbaden. Die Spielführerin der Schweizer Nationalmannschaft unterschrieb beim Bundesliga-Klub für ein Jahr. Für die 24-Jährige ist es eine Rückkehr nach Deutschland: Von 2017 bis 2019 hatte Künzler für Vilsbiburg gespielt. «Ich bin überzeugt, dass ich in Wiesbaden den Spass an meiner Arbeit wieder zu hundert Prozent finden werde und ich freue mich sehr darauf, auch individuell viel Verantwortung zu übernehmen», sagte sie.