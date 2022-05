Rudern: Schäuble/Ahumada Ireland gewinnen in Belgrad

Der Weltcup-Auftakt der Ruderinnen und Ruderer in Belgrad (SRB) hat ein siegreiches Schweizer Duo hervorgebracht: Jan Schäuble und Raphael Ahumada Ireland nahmen der Konkurrenz im leichten Doppelzweier 2,18 Sekunden und mehr ab. Mit dem Doppelvierer der Frauen (Schlussrang 5) und Männer (6.) waren 2 weitere Schweizer Boote in den A-Finals vertreten.

00:53 Video Schäuble/Ahumada Ireland: «War für uns primär eine Standortbestimmung» Aus Sport-Clip vom 29.05.2022. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Fechten: Schweizer Degen-Team gewinnt Weltcup

Erfolgserlebnis für das Schweizer Degen-Team: Das Quartett gewann in Tiflis erstmals seit gut drei Jahren wieder ein Weltcup-Turnier. Im Final setzten sich Alexis Bayard, Max Heinzer, Lucas Malcotti und Michele Niggeler gegen die Grossmacht Frankreich durch.

Orientierungslauf: Starke Schweizer Staffel im Schweden-Sandwich

Zum Abschluss der ersten Weltcup-Station der Saison 2022 im schwedischen Boras erreichte das Schweizer Sprint-Mixed-Quartett in der Besetzung Simona Aebersold/Joey Hadorn/Matthias Kyburz/Elena Roos den überzeugenden 2. Rang. Der Sieg ging etwas überraschend an die zweite Formation der Gastgeber-Nation. Die schwedische Startläuferin konnte die Basis zum Coup legen, am Ende schauten 36 Sekunden Vorsprung heraus. Das Podest komplettierte hinter dem Schweizer Team Schweden I.

00:56 Video Das Schweizer Quartett winkt vom Podest Aus Sport-Clip vom 29.05.2022. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Beachvolleyball: Duo Hüberli/Brunner auf dem Podest

Beim Elite16-Turnier in Ostrava sicherten sich Tanja Hüberli und Nina Brunner den 3. Platz. Die Europameisterinnen entschieden in Tschechien das Schweizer Duell gegen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré in zwei Sätzen mit 21:16 und 21:18 für sich.

Kanu: EM-Gold für Jan Rohrer

Jan Rohrer ist im slowakischen Liptovsky Mikulas Kanu-Europameister in der nicht-olympischen Wildwasser-Disziplin Extreme geworden. Der 21-jährige Basler setzte sich im Final, zu dem vier Kanuten gleichzeitig losfahren, vor dem Österreicher Mario Leitner durch.

Karate: Ujihara doppelt an EM nach

Yuki Ujihara eroberte an den Europameisterschaften im türkischen Gaziantep die Bronzemedaille in der Disziplin Kata. Für den 21-jährigen Aargauer ist es die zweite EM-Bronzemedaille. Vor einem Jahr hatte er als erster Schweizer überhaupt an der EM im kroatischen Porec eine Medaille gewonnen, ehe er im November an der WM in Dubai den starken 5. Rang belegte.

Para-Cycling: Positiver Schweizer EM-Abschluss

Dem Schweizer Team gelingt zum Abschluss der Para-Cycling-EM in Österreich das Medaillen-Triple. Celine van Till holt nach ihrem Sieg im Zeitfahren im Strassenrennen erneut Gold, Sandra Stöckli und Benjamin Früh fahren in ihren Kategorien jeweils auf den dritten Rang.