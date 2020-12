Legende: Europas Sportler des Jahres Robert Lewandowski. Getty Images

Allgemein: Lewandowski setzt sich gegen Hamilton und Duplantis durch

Weltfussballer Robert Lewandowski ist 2020 von der polnischen Nachrichtenagentur PAP auch zu «Europas Sportler des Jahres» gewählt worden. Der Pole hat die Wahl mit 180 Punkten 4 Zähler vor dem britischen Formel-1-Weltmeister und Vorjahressieger Lewis Hamilton sowie 11 Punkte vor dem schwedischen Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis gewonnen. 25 europäische Nachrichtenagenturen nahmen an der Wahl teil. Beste Frau in der gemischten Wertung wurde mit der erst 19-jährigen French-Open-Siegerin Iga Swiatek als 9. ebenfalls eine Polin.

Golf: Norman wegen Covid-19 im Krankenhaus

Der australische Golfer Greg Norman klagt über eine Infektion mit dem Coronavirus und befindet sich deswegen inzwischen in einem Krankenhaus. Der 65-Jährige postete bei Instagram ein Foto von sich im Bett und schrieb: «Das sagt alles. Mein Weihnachtstag. Im Namen von Millionen: Sch... Covid.» Norman hatte am Heiligabend zunächst in einem Video berichtet, er sei am Dienstag negativ auf das Coronavirus getestet worden. Dennoch klagte er über milde Symptome, weshalb er sich in Selbstisolation begab.