Legende: Wechselt zu einem neuen Verein Marvin Lier, hier im Dress der Handball-Nati. Freshfocus

Handball: Lier wechselt zu Ligakonkurrent

Die Kadetten Schaffhausen haben einen Schweizer Top-Spieler unter Vertrag genommen. Marvin Lier wechselt auf die Saison 21/22 von Pfadi Winterthur zum Schweizer Branchenleader. Der linke Flügelspieler unterschrieb bei den Kadetten für drei Jahre. Der 28-jährige Lier erzielte für die Nationalmannschaft in 73 Spielen 178 Tore, in der NLA hat er bereits über 1000 Mal getroffen.

Curling: WM in Schaffhausen fällt Corona zum Opfer

Vom 19. bis 28. März hätte die Curling-Elite der Frauen in Schaffhausen auf die Jagd nach Edelmetall gehen sollen. Daraus wird nun doch nichts. Die lokalen Behörden erteilten dem Organisationskomitee und dem Verband Swiss Curling aufgrund der epidemiologischen Lage in der Schweiz eine Absage für die Durchführung der internationalen Titelkämpfe.

Gemäss dem Curling-Weltverband WCF laufen derzeit Gespräche über eine Verlegung der WM. Ebenfalls zur Diskussion steht die Durchführung eines alternativen Qualifikationsturniers, an dem die Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2022 in Peking vergeben werden. Die diesjährige WM der Männer soll ab dem 9. April in Calgary stattfinden.