Legende: Verpasst einen Klassiker Julian Alaphilippe. imago images/Sirotti

Rad: Weltmeister Alaphilippe muss aussetzen

Mailand – Sanremo findet am Samstag (ab 15 Uhr live in der SRF Sport App) ohne Julian Alaphilippe statt. Der zweifache französische Weltmeister erklärte für den ersten Tagesklassiker der Saison krankheitsbedingt Forfait. Er leide an einer Bronchitis und an Fieber, teilte der 29-Jährige auf seinen sozialen Netzwerken mit.

Paralympics: Kurze Sperre für Jaquerod

Die Schweizer Rollstuhl-Curlerin Françoise Jaquerod wurde für ein Dopingvergehen rückwirkend für 10 Tage gesperrt und mit einer Geldbusse von 750 Franken belegt. Bei der Walliserin wurde in einer Probe vom 19. Januar die verbotene Substanz Hydrochlorothiazid nachgewiesen. Laut dem Urteil der Disziplinarkammer des Schweizer Sports handelte Jaquerod fahrlässig, das Verschulden ist indes gering. Jaquerod gehört zu den schillernden Figuren im Schweizer Para-Sport. 1988 gewann sie an den Paralympics in Innsbruck Gold im Slalom und im Riesenslalom der alpinen Skirennfahrerinnen, 2022 trat sie in Peking als Curlerin an und wurde Letzte.