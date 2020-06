Marathons in New York und Berlin abgesagt

Leichtathletik: Keine Marathons in Berlin und New York

Der traditionsreiche New-York-Marathon muss wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Dies gaben die «unglaublich enttäuschten» Veranstalter am Mittwoch bekannt. Letztes Jahr beendeten 53'640 Läuferinnen und Läufer den Marathon in «Big Apple». Auch in Berlin findet dieses Jahr und damit zum ersten Mal seit 1974 kein Marathon statt. Die beiden Rennen zählen wie die Veranstaltungen in Tokio, Chicago, Boston und London zu der Elite-Serie «World Marathon Majors».

Basketball: NBA-Center Jokic positiv getestet

Die Adria-Tour hat die NBA erreicht: Der Serbe Nikola Jokic von den Denver Nuggets wurde in der Vorbereitung auf den Re-Start positiv auf Covid-19 getestet, wie die Denver Post schreibt. Jokic hatte vor einer Woche zusammen mit seinem ebenfalls positiv getesteten Landsmann Novak Djokovic in Belgrad ein Basketball-Spiel besucht. Zurzeit befindet sich der All-Star-Center in Belgrad in häuslicher Quarantäne. Jokic hatte eine Ausnahmeregelung, um länger in Serbien zu bleiben. Die NBA-Saison soll am 30. Juli in Disney World/Orlando fortgesetzt werden.

Baseball: MLB sieht Saisonstart Ende Juli vor

Die Major League Baseball (MLB) will am 23. und 24. Juli ohne Zuschauer in die neue Saison starten. Vorgesehen sind 60 Vorrundenpartien. Wegen der Corona-Pandemie hatte die MLB den Beginn um mehrere Monate verschieben müssen, seither gab es kontroverse Gespräche zwischen Liga und Spielergewerkschaft. Die Playoffs sollen nach jetzigem Stand mit 10 Mannschaften ausgetragen werden. Die Spiele der «World Series» sollen im Oktober abgeschlossen sein.

Triathlon: Keine Ironman-EM 2020

In diesem Jahr finden wegen der Corona-Pandemie keine Europameisterschaften über die Ironman-Distanz statt. Die am Sonntag in Frankfurt vorgesehenen Wettkämpfe sollen gleichenorts im kommenden Jahr am 27. Juni ausgetragen werden.