Legende: Schnell unterwegs auf der Bahn Marcel Hug. Archiv Keystone/ENNIO LEANZA

Rollstuhlsport: Hug erneut mit Weltrekord

Zehn Tage nach seinem Weltrekord über 5000 m steigert der Rollstuhl-Sportler Marcel Hug seine Bestmarke erneut. In Dubai blieb der 36-jährige Ostschweizer in 9:32,32 Minuten fast vier Sekunden unter dem bisherigen Rekord. Als nächstes Ziel steht der Boston-Marathon Mitte April auf seinem Programm.

Beachvolleyball: Heidrich/Vergé-Dépré zum Start glücklos

Dem Schweizer Beachvolleyball-Duo Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré ist der Saisonauftakt missglückt. Die Olympia-Dritten haben beim ersten Turnier der höchsten Kategorie (Elite16) in Rosarito nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Gruppenspielen bereits vor der letzten Partie keine Chance mehr, die Achtelfinals zu erreichen. Auch Nina Brunner und Tanja Hüberli sind nach zwei Niederlagen in der Defensive.

Audio Heidrich/Vergé-Dépré nach Trennung von ihrem Erfolgstrainer (Archiv) 03:37 min abspielen. Laufzeit 03:37 Minuten.

Leichtathletik: Ukrainerin gewinnt als Flüchtling

Die schnellste Frau beim Jerusalem-Marathon ist ein Kriegsflüchtling aus der Ukraine: Walentina Werezka gewann in 2:45:54 Stunden. Wie die Veranstalter mitteilten, war sie nach Beginn des russischen Angriffskrieges mit ihrer Tochter aus der Ukraine nach Polen geflohen.