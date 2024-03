Badminton: Marin und Chun Yi siegen bei den Swiss Open

Die Spanierin Carolina Marin jubelte an den Swiss Open in Basel wie bereits vor drei Jahren über den Turniersieg. Die Olympiasiegerin von Rio bodigte in einem Thriller die Indonesierin Gregoria Mariska Tunjung. Nachdem sie im dritten Satz einen Matchball hatte abwehren müssen, setzte sie sich schliesslich 21:19, 13:21, 22:20 durch. Auch im Männer-Einzel führte Hitchcock Regie. Im taiwanesischen Duell lieferten sich Lin Chun Yi und Chou Tien Chen während 75 Minuten einen erbitterten und hochklassigen Kampf, den der Aussenseiter Chun Yi 7:21, 22:20, 23:21 zu seinen Gunsten entschied. Tien Chen blieb wie 2023 nur das zweite Preisgeld. In einem dritten Highlight des Tages besiegten die Engländer Ben Lane und Sean Vendy das topgesetzte indonesische Duo Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana 24:22, 28:26.

Unihockey: Wiler-Ersigen komplettiert Halbfinalfeld

Der SV Wiler-Ersigen steht als letzter Playoff-Halbfinalist im Schweizer Unihockey fest. Die Berner gewannen Spiel 7 in der Viertelfinalserie gegen die Tigers Langnau in extremis 3:2. Der Siegtreffer durch Deny Känzig fiel erst in der Verlängerung. Zuvor hatte Wiler-Ersigen eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben. Im Halbfinal trifft die Mannschaft von Trainer Lukas Schüepp nun auf Floorball Thurgau. Cupsieger Zug United misst sich mit GC.