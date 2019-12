Mario Thürig hängt Zwilch an den Nagel

Legende: Zieht sich vom Spitzensport zurück Schwinger Mario Thürig. Keystone

Mario Thürig kehrt dem Spitzensport den Rücken. Der 34-jährige Aargauer blickt mit 16 Kranzfestsiegen, 26 Erfolgen an Rangschwingfesten und total 103 Kränzen auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Im vergangenen August in Zug verpasste er seinen sechsten eidgenössischen Kranz nach 2004, 2007, 2010, 2013 und 2016. «Der Schwingsport hat mich geprägt. Ich durfte während meiner langen Karriere viele wertvolle Erfahrungen sammeln», so Thürig.