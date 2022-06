Legende: Podestplatz an der WM Nora Meister. Keystone/Ennio Leanza

Schwimmen: Bronze für Meister in Funchal

Nora Meister hat sich zum Auftakt der Para-Schwimm-WM auf Madeira (POR) am Sonntagabend gleich bei erster Gelegenheit eine Medaille geholt. Über 100 m Rücken verlor die 19-jährige Aargauerin knapp 4 Sekunden auf die kanadische Siegerin Shelby Newkirk und wurde wie bereits bei den Paralympics letztes Jahr in Tokio Dritte. Silber ging an die Ukrainerin Anna Hontar. Meister geht in Funchal in dieser Woche in vier weiteren Disziplinen an den Start.

Golf: Schweizerinnen unter den weltbesten Golferinnen

Die Westschweizer Profigolferinnen Albane Valenzuela und Morgane Métraux haben sich an dem mit 1,75 Millionen Dollar dotierten Turnier der US-Tour in Galloway, New Jersey in den Vordergrund gespielt. An diesem Anlass der LPGA Tour, auf der die weltbesten Golferinnen allesamt mittun, belegte die 24-jährige Valenzuela mit nur zwei Schlägen Rückstand den 4. Platz. Die 25-jährige Waadtländerin Métraux wurde im Feld von 144 Spielerinnen 12. Sie fiel am dritten Tag mit einer Par-Runde von 71 Schlägen zurück, nachdem sie nur einen Schlag hinter der Spitze gelegen war.