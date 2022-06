Schwimmen: Meister erneut mit Bronze

Nora Meister hat an der Para-Schwimm-WM auf Madeira (POR) ihre zweite Medaille geholt. In ihrer Paradedisziplin über 400 m Freistil sicherte sich die 19-jährige Aargauerin Bronze. Gold geriet für Meister früh ausser Reichweite und ging überlegen an die Britin Maisie Summers-Newton. Im Kampf um Platz 2 hatte die Schweizerin gegen die Brasilianerin Laila Abate knapp das Nachsehen. Am Sonntag hatte Meister zum Auftakt der Titelkämpfe bereits Bronze über 100 m Rücken geholt.

Handball: Nach 10 Mal Schmid ist nun Rubin an der Reihe

Lenny Rubin ist nach 10 Auszeichnungen in Folge für Andy Schmid als Schweizer Handballer des Jahres ausgezeichnet worden. Der 53-fache Nationalspieler in Diensten des deutschen Bundesligisten HSG Wetzlar war in der abgelaufenen Saison mit 154 Feldtoren der zweitbeste Torschütze der Liga aus dem Spiel heraus. Bei den Frauen ging der Award wie in den letzten beiden Jahren sowie 2017 an Kerstin Kündig, die auf die kommende Saison hin vom Thüringer HC zum dänischen Top-Klub Viborg wechselt. Als wertvollste Akteure (MVP) der nationalen Ligen wurden Juan Cañellas und Xenia Hodel von den Schweizer Meistern Kadetten Schaffhausen und Spono Nottwil ausgezeichnet. Andy Schmid erhielt für sein 12-jähriges Wirken bei den Rhein-Neckar Löwen an der Award-Nacht in Baden eine besondere Ehrung.