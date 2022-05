Basketball: Elfic vergibt ersten Matchball

Die Entscheidung in der Finalserie der Basketballerinnen fällt in einer Finalissima. Nyon Basket feierte mit dem 70:65 zuhause über Elfic Fribourg den 2. Sieg und glich in der Serie zum 2:2 aus. Die Waadtländerinnen lagen vor heimischem Anhang in einer packenden Partie bis eine Minute vor Ende noch 61:62 zurück, dann drehten sie auf. Allen voran Jessica Loera, die sich 19 Punkte und 8 Rebounds gutschreiben liess. Wer nun den Meistertitel erobert, entscheidet sich am Sonntag in der Freiburger St-Léonard-Halle.

Handball: Spono gleicht Finalserie aus

Die Spono Eagles haben Spiel 2 im Playoff-Final gegen den LK Zug mit 37:28 (19:15) gewonnen und die Serie damit zum 1:1 ausgeglichen. In einer hart geführten Partie waren die Nottwilerinnen von Anfang an besser. Während des gesamten Spiels lagen sie nie zurück und konnten sich auf ihre starke Torfrau Aline Strebel verlassen. In der Offensive überzeugten Kira Zumstein und Xenia Hodel mit je 11 Treffern.

Leichtathletik: Frey läuft in Savona persönliche Bestzeit

Géraldine Frey legte beim internationalen Meeting in Savona einen starken Auftritt hin. Die Zugerin stellte in den 100-m-Vorläufen in 11,29 Sekunden eine deutliche persönliche Bestzeit auf. Im Final gelang ihr mit 11,31 s die Bestätigung. Von der Limite für die EM in München trennen sie nur noch 5 Hundertstel. Damit knüpfte die 24-Jährige dort an, wo sie am letzten Samstag in Basel aufgehört hatte. In ihrem ersten Saisonwettkampf hatte sie über 150 m in 16,97 Sekunden eine persönliche Bestzeit realisiert.

Kunstturnen: Lange Sperre für Kuljak

Iwan Kuljak muss mindestens für ein Jahr mit dem Kunstturnen aussetzen. Der Russe wird für seine Provokation mit dem «Z»-Symbol beim Weltcup-Turnier im März in Doha bestraft. Er muss zudem die Bronzemedaille und das Preisgeld von knapp 500 Euro zurückgeben. Damals hatte Kuljak bei der Siegerehrung nach dem Barren-Wettkampf auf seinem Trikot anstelle des Wappens ein «Z» als Zeichen der Unterstützung für den Krieg Russlands in der Ukraine getragen. Der Buchstabe wird von Befürwortern des russischen Angriffskriegs genutzt und steht für «za pobedu» («Für den Sieg»).