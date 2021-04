Legende: Im Schwung Kim Métraux gehört zum auserlesenen Teilnehmerfeld bei den US Open. Keystone

Golf: Bemerkenswerter Erfolg für Métraux

Die Reihe beachtlicher Leistungen der Schweizer Profigolferinnen setzt sich fort. Kim Métraux qualifizierte sich erstmals für die US Open, das bedeutendste Frauen-Turnier. 1595 Aktive aspirierten in 22 Qualifikations-Events in Japan und den USA auf einen Startplatz an den mit 5,5 Mio. Dollar dotierten US Open. Das Turnier findet Anfang Juni in San Francisco statt. Die 25-jährige Lausannerin schaffte die Qualifikation in Ormond Beach, Florida, mit zwei 70er-Runden (insgesamt 4 unter Par) auf Anhieb. Nun darf sie auch mit einer Olympia-Teilnahme diesen Sommer in Tokio liebäugeln.