Legende: Gegen ihn wurden schwere Vorwürfe erhoben Vincent Wevers. Reuters

Turnen: Eklat im niederländischen Verband

Nach Vorwürfen wegen Misshandlung hat der niederländische Turnverband die Nationaltrainer der Frauen suspendiert. Er reagierte damit auf die Aussagen von mehreren ehemaligen Turnerinnen, wonach sie von mindestens 2 Trainern systematisch körperlich und psychisch misshandelt worden seien. Ähnliches hatte sich vor wenigen Wochen auch im Schweizer Turnverband ereignet, als die Trainerinnen der Rhythmischen Gymnastik suspendiert wurden.

Golf: US Open ohne Zuschauer

Das für den 17. bis 20. September in Mamaroneck angesetzte US Open wird wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer abgehalten. Es ist das 2. Major-Turnier, das ohne Fans stattfindet, auch bei den PGA Championship in der kommenden Woche in San Francisco werden die Spieler ohne Unterstützung auf dem Platz auskommen müssen.

Basketball: Vevey Riviera verliert NLA-Status

Die NLA-Basketballer von Vevey Riviera steigen am «Grünen Tisch» direkt in die 1. Liga ab. Swiss Basketball lehnte den Rekurs des Klubs gegen die Verweigerung einer Lizenz in 1. Instanz ab. Die Gründe für den negativen Entscheid aus Sicht der Romands sollen nächste Woche dargelegt werden.