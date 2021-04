Legende: Wird den Playoff-Final nicht fertig coachen dürfen Marko Klok (Archivbild). Freshfocus

Volleyball: Amriswil entlässt Coach Klok per sofort

Amriswil, in der Best-of-5-Finalserie der Volleyballer gegen Chênois 1:2 ins Hintertreffen geraten, stellt Cheftrainer Marko Klok per sofort und vorzeitig frei. Die Thurgauer wollen mit dieser Massnahme in den kommenden Tagen die Wende erzwingen. Der Co-Trainer Matevz Kamnik übernimmt. Bereits seit Ende Februar ist klar, dass der Niederländer und die Thurgauer nach der Saison getrennte Wege gehen werden. Der auslaufende Vertrag war nicht verlängert worden.

Schwimmen: Kost unterbietet eigenen Rekord

Bei den Schweizer Meisterschaften im Schwimmen wusste Nina Kost zu überzeugen. Im letzten Rennen des Damenwettkampfs hatte die 25-Jährige als Startschwimmerin der Lagenstaffel einen Schweizer Rekord über 100 m Rücken aufgestellt. In 1:00,66 Minuten blieb sie 12 Hundertstel unter ihrer vor 3 Wochen aufgestellten Bestmarke. Damit fehlen der Winterthurerin nur noch 41 Hundertstelsekunden zur Olympialimite. Über 100 m Freistil teilte sich Kost zusammen mit Maria Ugolkova, die bei den Meisterschaften in Uster 7 Goldmedaillen holte, den Titel. Jérémy Desplanches unterbot über 200 m Lagen erneut die Olympialimite.

Unihockey: Köniz und Wiler erhöhen auf 3:1

In den Halbfinals der Unihockey-Playoffs der Männer fuhren Floorball Köniz und Wiler-Ersigen wichtige Siege ein. Köniz setzte sich zu Hause gegen Alligator Malans mit 6:5 nach Verlängerung durch und feierte den 3. Sieg in der Best-of-7-Serie. Auch der SV Wiler-Ersigen erspielte sich in seiner Serie gegen die Grasshoppers einen 1. Matchball. Die Berner gewannen das 4. Spiel mit 5:3.