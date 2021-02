Schwimmen: Nächste Bestmarke von Mityukov

Roman Mityukov hat am Golden Tour Meeting «Camille Muffat» in Nizza einen neuen Schweizer Rekord über 100 m Rücken aufgestellt. Der 20-jährige Schwimmer von Genève Natation unterbot in 54,22 Sekunden die bisherige Rekordmarke, die er im Vorjahr an der WM in China aufgestellt hatte, um 40 Hundertstelsekunden. Im stark besetzten Finallauf reichte Mityukov die markante Steigerung zum 4. Platz. Der Genfer befindet sich derzeit in beneidenswerter Form. Mitte Januar hatte er bereits die Olympialimite über 200 Rücken mit neuem Landesrekord unterboten.

Streethockey: Saison vorzeitig abgebrochen

Die Schweizer Meisterschaft im Streethockey wird in sämtlichen Ligen abgebrochen. Diesen Entschluss fassten der Vorstand von Swiss Streethockey gemeinsam mit den Klubvertretern anlässlich der Präsidentenkonferenz. Auf- respektive Absteiger wird es in der Saison 2020/21 aufgrund des Abbruchs keine geben.