Legende: Die MLB-Saison startet nicht in Washington (Archiv). imago images

Baseball: Saisonauftakt in Washington abgesagt

Die 1. Partie der neuen Major-League-Baseball-Saison zwischen den Washington Nationals und den New York Mets vom Donnerstagabend ist abgesagt worden. Beim Heimteam war am Vortag ein Corona-Fall bekannt geworden, 4 Teamkollegen wurden als Kontaktpersonen identifiziert und müssen ebenfalls in Quarantäne. Wann das Duell, das vor 5000 Zuschauern hätte stattfinden sollen, nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt.

Segeln: Fahrni/Siegenthaler in Tokio dabei

Die Selektionskommission von Swiss Olympic hat das Segelteam Linda Fahrni und Maja Siegenthaler für die Olympischen Sommerspiele in Tokio vom 23. Juli bis 8. August selektioniert. Vor 2 Wochen erbrachte das Duo in der 470er-Klasse die im Selektionskonzept aufgeführten Kriterien an den Weltmeisterschaften in Portugal mit einem 11. Rang. Nun folgte die Selektionskommission von Swiss Olympic dem Antrag des Verbandes und selektionierte die Berner Oberländerinnen für die Sommerspiele. Fahrni/Siegenthaler werden nach 2016 zum zweiten Mal an Olympischen Spielen am Start stehen. In Rio de Janeiro beendete das Schweizer Duo den Grossanlass auf dem 14. Platz.