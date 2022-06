Golf: Métraux gewinnt die Ladies Italian Open

Morgane Métraux hat als erst zweite Schweizerin nach Evelyn Orley vor 32 Jahren ein Turnier der Ladies European Tour (LET) gewonnen. Die Waadtländerin setzte sich beim Ladies Italian Open am ersten Playoff-Loch mit einem Eagle (zwei Schläge unter Par) vor ihren Konkurrentinnen Meghan MacLaren (ENG) und Alessandra Fanali (ITA) durch. Die LET ist die höchste Turnier-Kategorie in Europa.

Schwingen: Von Weissenfluh mit 3. Kranzfestsieg

Der Hasliberger Kilian von Weissenfluh hat seinen 3. Kranzfestsieg errungen. Im Schlussgang des Oberaargauischen Fests in St. Urban siegte der Eidgenosse gegen den Mittelländer Severin Schwander. Nach dem 5. Gang hatte Schwander die Rangliste allein angeführt. Für die Zuteilung als Schlussgang-Gegner zog das Kampfgericht Von Weissenfluh (4 Siege, 1 Gestellter) dem punktgleichen Matthias Aeschbacher (4 Siege, 1 Niederlage) vor.

Beachvolleyball: Heidrich/Vergé-Dépré scheitern in den Viertelfinals

Beim Elite16-Turnier im lettischen Jurmala sind Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré im Viertelfinal ausgeschieden. Gegen das an Nummer 8 gesetzte Duo Duda/Ana Patricia konnten sich die Zürcherin und die Bernerin nach schwachem Start und verlorenem ersten Satz (9:21) deutlich steigern und den zweiten Durchgang mit 21:17 für sich entscheiden. Im dritten Satz behielten aber die Brasilianerinnen die Oberhand.

Svensson holt sich EM-Ticket in Zofingen

lm Pfingstmeeting in Zofingen sorgte der Sprinter Felix Svensson (Versoix Athlétisme) für die Topleistung. In 20,43 Sekunden erfüllte er über 200 m die Limite für die EM in München auf die Hundertstelsekunde genau. Er unterbot seine bisherige persönliche Bestzeit um 29 Hundertstel. Der gebürtige Schwede, der ab August für die Schweiz startberechtigt sein wird, darf sich berechtigte Hoffnungen machen, in München zu seinem Grossanlass-Debüt im Schweizer Dress zu kommen. Der Weitspringer Benjamin Gföhler (LC Zürich) überzeugte mit einem Sprung auf 8,02 m. Einzig 2016 im deutschen Oberteuringen war der 28-jährige Zürcher mit 8,13 m noch weiter gesprungen. Jetzt übertraf er zum dritten Mal in seiner Karriere die 8-m-Marke.