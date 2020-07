Legende: Sicherte sich 2018 den EM-Titel im Mountainbike Lars Forster. Keystone

Mountainbike: Monte Tamaro organisiert EM

Die Europameisterinnen und Europameister in den Mountainbike-Disziplinen Cross-Country und Eliminator werden am Monte Tamaro im Tessin ermittelt. Die Titelkämpfe finden vom 15. bis am 18. Oktober 2020 statt – unmittelbar nach der WM in Leogang in Österreich. Ursprünglich hätten die kontinentalen Titelkämpfe Mitte Mai im österreichischen Graz durchgeführt werden sollen. Zuletzt war die Schweiz vor sieben Jahren Gastgeberin der EM. Damals fanden die Wettkämpfe in Bern und auf dem Berner Hausberg Gurten statt.