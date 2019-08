Legende: Zweites Gold Jacqueline Schneebeli holte bereits an der EM Ende Juli den Sieg. Keystone

Mountainbike: Juniorin Schneebeli fährt zum WM-Sieg

Die Juniorin Jacqueline Schneebeli hat der Schweiz am zweiten Tag der Mountainbike-WM im kanadischen Mont-Sainte-Anne die zweite Goldmedaille beschert. Die Zürcherin triumphierte im U19-Rennen der Frauen mit mehr als einer Minute Vorsprung vor der Österreicherin Mona Mitterwallner. Nach dem EM-Titel Ende Juli in Brünn ist es ihr zweiter internationale Grosserfolg innert weniger Wochen. Im U19-Rennen der Männer war Janis Baumann auf Platz 7 bester Schweizer.

Judo: Grossklaus hält sich achtbar

Ciril Grossklaus ist an der WM in Tokio in der Kategorie bis 90 kg in den Achtelfinals ausgeschieden. Der 28-Jährige zog dank Siegen gegen den Ghanaer Victor Ahiavor und den Deutschen David Klammert in die Runde der letzten 16 ein. Dort wurde er vom Schweden Marcus Nyman nach 50 Sekunden mit Ippon gestoppt.