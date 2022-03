Mountainbike: Balanche gewinnt in Frankreich

Downhill-Mountainbikerin Camille Balanche hat die Weltcupsaison perfekt lanciert. Im französischen Lourdes setzte sich die 33-jährige Westschweizerin mit einem risikoreichen, spektakulären Run durch. Im Ziel meinte die Weltmeisterin von 2020: «Der perfekte Lauf ist fast unmöglich. Aber meiner heute war sehr, sehr gut. Ich bin stolz auf mich.» Sie habe sich in den Trainings nicht sonderlich gut gefühlt. «Es ist natürlich schön, die Saison mit einem Sieg zu beginnen. Das gibt Selbstvertrauen», so Balanche.

Badminton: Inderin Sindhu triumphiert in Basel

Die Siegerin der Swiss Open in Basel heisst Pusarla Sindhu. Im Final setzte sich die 27-jährige Inderin gegen Busanan Ongbamrungphan (THA) in 2 Sätzen mit 21:16, 21:8 durch. Im Startsatz hatten sich die beiden Spielerinnen lange auf Augenhöhe bewegt, ehe sich Sindhu beim Stand von 16:15 entscheidend absetzte und sich später den 2. Satz problemlos sicherte. Von ungefähr kommt Sindhus Triumph nicht, gewann sie bei Olympia 2021 in Tokio doch die Bronzemedaille. Eine Schweizer Überraschung vor heimischen Publikum in der St. Jakobshalle blieb indes aus, der Finaltag ging ohne Lokalmatadorinnen und -matadoren über die Bühne.