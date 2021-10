Mountainbike: Frei/Stigger triumphieren

Sina Frei hat zusammen mit Laura Stigger (AUT) das traditionsreiche Mountainbike-Etappenrennen Cape Epic in Südafrika gewonnen. Die Olympia-2. von Tokio und ihre Partnerin setzten sich in der 7. und letzten Etappe mit gut 10 Minuten Vorsprung durch und bauten ihre Führung in der Gesamtwertung auf mehr als 40 Minuten aus.

Rad: Rang 7 zum WM-Abschluss

Die Rad-Bahn-WM in Roubaix endete mit einem 7. Platz des Schweizer Madison-Teams Robin Froidevaux/Lukas Rüegg. Obwohl die Schweiz 2 Wochen nach der Heim-EM in Grenchen keine Medaille holte, zog der neue Nationaltrainer Mickaël Bouget eine «insgesamt zufriedenstellende» Bilanz.

BMX: Marquart siegt in Adapazari

Simon Marquart gewann den 5. Weltcup-Lauf der BMX-Radfahrer in Adapazari in der Türkei. Im 6. Lauf stiess er abermals in den Final vor, musste sich aber mit Platz 8 begnügen, hinter seinen Landsleuten Cedric Butti (6.) und Gil Brunner (7.). Der BMX-Weltcup wird am nächsten Wochenende auf der gleichen Strecke mit 2 weiteren Läufen abgeschlossen. Im Gesamtstand führt Carlos Alberto Ramirez Yepes (COL) noch mit 10 Zählern Vorsprung auf Marquart und 40 Punkte vor Butti.