Legende: Liebt das Golfen Donald Trump, hier auf einer Analge in Sterling, Virgina. Keystone

Golf: PGA Championship 2022 meidet Trumps Kurs

Donald Trumps Verhalten in seinen letzten Tagen als US-Präsident hat nun auch Einfluss auf den liebsten Sport des 74-Jährigen. Die PGA Championship, eines der 4 Golf-Majors, wird 2022 nicht wie ursprünglich geplant auf Trumps Kurs in Bedminster/New Jersey stattfinden. Das teilte der US-Golf-Verband PGA of America am Sonntagabend mit. 4 Tage zuvor hatten wütende Unterstützer des abgewählten Trump das Kapitol in Washington gestürmt.

Judo: Tschopp an der Rippe verletzt

Die Schweizer Judoka Evelyne Tschopp verletzte sich an der Rippe und musste beim Masters-Turnier in Doha aufgeben. Die 29-jährige Baselbieterin hatte die ersten beiden Kämpfe gewonnen, sich dabei aber die Verletzung zugezogen. Sie verlor danach im Viertelfinal gegen die Olympiasiegerin Majlinda Kelmendi aus dem Kosovo und konnte in der Folge ihre Chance auf einen möglichen 3. Platz in der Hoffnungsrunde nicht mehr wahrnehmen. Wie lange Tschopp ausfallen wird, war zunächst nicht bekannt.