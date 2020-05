Legende: 71 Skorerpunkte in 36 Spielen Lara Stalder war 2019/20 in Schweden die beste Stürmerin. imago images

Eishockey: Stalder auch beste Stürmerin

Nicht ganz unerwartet hat Lara Stalder in der schwedischen SDHL-Liga eine weitere Auszeichnung erhalten. Die Schweizer Nationalspielerin wurde zur besten Stürmerin der abgelaufenen Saison gewählt. Im März hatte Stalder schon den erstmals bei den Frauen vergebenen Goldhelm (Guldhjälmen) für die wertvollste Spielerin der Liga eingeheimst. Die 26-jährige Innerschweizerin hatte in der letzten Saison als Liga-Topskorerin mit 42 Toren und 29 Assists in 36 Qualifikationsspielen für Brynäs IF brilliert und einen Klubrekord aufgestellt.

Basketball: Erst im Frühling in Ruhmeshalle

Die für August geplante Aufnahmezeremonie in die Hall of Fame im Basketball in Springfield (Massachusetts) wird wegen der Coronakrise auf kommendes Frühjahr verschoben. Zu den Basketball-Grössen, die in die Ruhmeshalle aufgenommen werden, zählen neben dem tödlich verunglückten Kobe Bryant unter anderen auch Tim Duncan und Kevin Garnett.