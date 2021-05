Legende: Premieren-Sieg David Graf triumphiert in Verona. Reuters

BMX: Graf siegt vor Marquart

Die Schweizer BMX-Equipe sorgt weiter für Furore. Am Tag nach der Sieg-Premiere durch Marquart legten die Schweizer in Verona noch eine Schippe drauf. Die beiden Winterthurer David Graf und Simon Marquart feierten einen Doppelsieg vor dem Niederländer Niek Kimmann. Bei den Frauen schaffte es die 20-jährige Zoé Claessens als 2. erstmals auf das Podest.

Reiten: Guerdat siegt in Saint-Tropez

Steve Guerdat hat am Fünfsterne-CSI in Saint-Tropez seinen Vorjahressieg im Grand Prix wiederholt. Der 38-jährige Jurassier setzte sich in der mit 200'000 Euro dotierten Prüfung im Sattel von Venard de Cerisy vor dem Spanier Eduardo Alvarez Aznar und der Französin Pénélope Leprevost durch.

Boxen: Alvarez-Triumph vor Rekord-Kulisse

Der mexikanische Superstar Saul «Canelo» Alvarez hat sich vor über 73'000 Zuschauern in Dallas den WM-Titel der WBO im Supermittelgewicht gesichert. Alvarez besiegte den Briten Billy Joe Saunders durch technischen K.o. und verteidigte damit auch seine Gürtel der Verbände WMC und WBA. Es war der Event vor dem grössten Publikum in der Geschichte von Indoor-Boxveranstaltungen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie.