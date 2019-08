Motorsport: 8. DTM-Podest für Müller

Nico Müller schaffte im 12. Saisonrennen in der DTM zum 8. Mal den Sprung aufs Podest. Der 27-jährige Berner Oberländer belegte in seinem Audi im 2. Lauf auf dem Kurs im britischen Brands Hatch den 2. Rang. Am Samstag war er bereits 3. geworden. Paul di Resta, der grosse Probleme mit der Funkverbindung bekundete und für Lacher sorgte (s. Video oben), landete auf dem 14. Platz

Legende: 2. Platz Nico Müller (l.) imago images

Wasserspringen: Coquoz/Favre vom 3-Meter 6.

Die Schweizerinnen Madeline Coquoz und Jessica Favre wurden beim Synchronspringen vom 3-m-Brett an der EM in der Ukraine 6. Das Duo erhielt für ihre Performance 253,47 Punkte. Über 37 Punkte mehr gab es für die Siegerinnen aus Russland Juliana Kliujewa und Vitalia Korolewa.

Rudern: Tim Roth erneut auf dem Podest

An der Junioren-WM in Tokio ruderte Tim Roth im Skiff zur Bronzemedaille. Bereits Mitte Mai war der Zürcher an der Junioren-EM erfolgreich unterwegs gewesen und hatte sich den 3. Rang geholt. Die Wettkämpfe in Tokio wurden auf der Regattastrecke der Olympischen Spiele 2020 ausgetragen.