Legende: Die Jagd nach Körben soll bald wieder möglich sein Die NBA will noch in diesem Kalenderjahr die Meisterschaft lancieren. imago images

Basketball: NBA will am 22.12. mit 72 Runden loslegen

Laut übereinstimmenden Medienberichten beginnt die Regular Season in der NBA am 22. Dezember. Die Qualifikationsphase dürfte 72 anstelle der üblichen 82 Partien pro Team umfassen. Durch die traditionellen TV-Spiele zu Weihnachten vermeidet die Liga nach den tiefroten Zahlen aufgrund der Corona-Krise einen weiteren Verlust in dreistelliger Millionenhöhe. Sollte die Spielergewerkschaft dem angedachten Saisonstart am Jahresende zustimmen, würden die Playoffs am 22. Mai starten. Der Meister stünde bis spätestens am 22. Juli fest. Damit wäre auch die allfällige Terminkollision mit den Olympischen Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August 2021) halbwegs vom Tisch.

Unihockey: Zürich und Winterthur sind die WM-Schauplätze

Die in die Schweiz vergebene Unihockey-WM der Männer 2022 wird vom 5. bis am 13. November über die Bühne gehen. Die Partien finden in der dann neu erstellten Swiss Life Arena in Zürich sowie in der AXA Arena in Winterthur statt. Das neue Stadion in der Limmatstadt ist ab Sommer 2022 die Heimstätte der ZSC Lions.