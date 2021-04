Volleyball: NUC gleicht Finalserie aus

Neuchâtel gleicht dank eines 3:0-Sieges in Düdingen die Playoff-Finalserie zum 1:1 aus. Die drei Sätze waren zwar mit 25:22, 25:21 und 25:21 einigermassen umkämpft. Düdingen war allerdings nie länger in Führung. Hauptverantwortlich für das NUC-Comeback nach der Auftaktpleite am Ostermontag waren einmal mehr Topskorerin Tia Scambray und ihre amerikanischen Landsfrauen Kyra Holt, Lauren Page und Libero Amanda Benson. Beiden Teams fehlen in der Best-of-five-Serie damit noch zwei Siege zum Titel. Mit Spiel 3 geht es am Montagabend in Neuenburg weiter. Ab 19:55 Uhr sind Sie auf SRF info und in der Sport App live dabei.

Beachvolleyball: Heidrich hatte Corona

Die Schweizer Beachvolleyballerin Joana Heidrich hat sich gemäss eigenen Angaben mit dem Coronavirus angesteckt. Wie die Zürcherin auf ihren Social-Media-Kanälen schrieb, gehe es ihr mittlerweile wieder besser. Die Europameisterinnen Heidrich und Anouk Vergé-Dépré verpassen aber das zweite Turnier der diesjährigen World Tour nächste Woche in Cancun. In Mexiko finden vom 16. April bis 2. Mai gleich drei Events der höchsten Kategorie in Folge statt. Ab dem zweiten Turnier wollen Heidrich/Vergé-Dépré wieder ins Geschehen eingreifen.

Schiessen: Olympiasiegerin Igaly gestorben

Die Olympiasiegerin Diana Igaly ist im Alter von 56 Jahren an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben. Die Ungarin war aufgrund von Komplikationen am Dienstag in ein Spital in Budapest eingeliefert worden. Igaly hat bei den Spielen 2004 in Athen die Goldmedaille im Skeet gewonnen.