Legende: Krönen sie sich zum Meister? Die Basketballer von Fribourg Olympic. Keystone/Laurent Gillieron

Basketball: Schweizer Meister kommt aus der Westschweiz

In den Halbfinals der NLA ist am Dienstagabend eine Entscheidung gefallen. Sowohl Union Neuchâtel Basket, als auch Fribourg Olympic Basket vermochten ihre Duelle zu gewinnen und somit die Best-of-5-Serie mit 3:1 Siegen zu ihren Gunsten entscheiden. Während die Neuenburger gegen die Tessiner Mannschaft aus Massagno vor heimischem Publikum zu einem 76:73-Erfolg kamen, bezwangen die Freiburger die Lions de Genève auswärts deutlich mit 66:51. Die Finalserie zwischen den beiden Westschweizer Teams startet am Samstagabend.