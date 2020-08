Baseball: Nächster Grand-Slam für die Padres

Die San Diego Padres haben in der Major League Baseball für eine neue Bestmarke gesorgt. Dem Team aus Südkalifornien gelang beim 8:7-Heimsieg gegen die Texas Rangers im 4. Spiel in Folge ein Grand-Slam. Das war vorher in der über 100-jährigen Geschichte der MLB noch keiner Equipe gelungen. Von einem Grand-Slam spricht man im Baseball, wenn einem Schlagmann ein Homerun gelingt, während auf jeder Base bereits ein Mitspieler steht. So kommt ein Team mit einem Schlag zu 4 Punkten.

Unihockey: Scheidegger hört auf

Die Schweizer Internationale Margrit Scheidegger tritt nach 96 Länderspielen von der Unihockey-Bühne ab. Die 30-jährige Offensivspielerin der Red Ants Winterthur erklärte wegen einer Reihe von Verletzungen in den letzten Monaten ihren Rücktritt. Scheidegger gewann in ihrer Laufbahn einmal Silber und dreimal Bronze an Weltmeisterschaften. Auf Klubebene feierte sie mit den Red Ants drei Cupsiege und einen Meistertitel.