Legende: Nimmt die nächste Saison mit neuem Partner in Angriff Adrian Heidrich. Keystone

Beachvolleyball: Heidrich neu mit Dillier

Nach dem Rücktritt von Mirco Gerson wird der Schweizer Beachvolleyballer Adrian Heidrich neu mit Leo Dillier zusammenspannen. Der 20-jährige Aargauer Dillier, nach der abgelaufenen Saison von Swiss Volley als «Youngster of the Year» ausgezeichnet, gehörte bisher dem B-Kader an und spielte zuletzt mit Simon Hagenbuch zusammen. Gerson trat zurück, nachdem er mit Heidrich im August erstmals an Olympischen Spielen teilgenommen und damit seinen Karriere-Höhepunkt erlebt hatte. Die übrigen Schweizer Spitzenteams setzen ihre Zusammenarbeit fort.