Legende: Ist neu auch für die FIS tätig Berni Schödler. Freshfocus

Skispringen: Schödler mit FIS-Pensum

Berni Schödler wird ab Juni eine 50-Prozent-Anstellung als Koordinator für den Kontinental-Cup (zweithöchste Wettkampfstufe bei den Skispringern) beim Internationalen Skiverband FIS übernehmen. Zumindest vorläufig bleibt der 48-jährige Bündner auch Disziplinenchef Skispringen bei Swiss-Ski. Ein Amt, das der ehemalige Schweizer Skisprung-Nationaltrainer seit Frühling 2010 ausübt. Wie die neue Aufgabenverteilung bei Swiss-Ski künftig aussehen wird, entscheidet sich in den nächsten Monaten. Das Betreuer-Team mit Nationaltrainer Ronny Hornschuh wird die kommende WM-Saison voraussichtlich unverändert in Angriff nehmen.

Bob: Schadegg wird Nachfolger von Riniker

Peter Schadegg wird neuer Chef Leistungssport und Geschäftsführer in Personalunion des Schweizer Bob-, Schlitten- und Skeletonverbandes Swiss Sliding. Der ehemalige Glarner Gemeinderat bringt eine grosse Führungserfahrung in verschiedenen Tätigkeiten mit und nimmt die Arbeit als Nachfolger von Stefan Riniker am 1. Mai auf.