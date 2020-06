Legende: Im vergangenen Herbst Im Anstieg zur 113. Lombardei-Rundfahrt. imago images

Rad: Der Kalender ist nochmals justiert worden

Laut dem Weltverband UCI wird die Lombardei-Rundfahrt auf den 15. August vorgezogen. Nun bildet «Il Lombardia» zusammen mit Strade Bianche (1.8.) und Mailand-Sanremo (8.8.) einen italienischen Sommerblock. Den Schlusspunkt der World Tour bildet die auf den 5. bis 10. November verschobene Tour of Guangxi. Die Eintagesrennen «London-Surrey Classic» und «Quer durch Flandern» finden definitiv nicht statt.

Judo: Aschwanden neuer Verbandspräsident

Sergei Aschwanden ist der neue Präsident des Schweizer Judo- und Ju-Jitsu-Verbandes (SJV). Der 44-Jährige, der als Judoka 2 WM-Medaillen und 2008 in Peking Olympia-Bronze errang, wurde von den Präsidenten und SJV-Mitgliederklubs einstimmig ins Amt gewählt.

Allgemein: Sportanlässe in Australien vor 10'000 Fans

In Australien dürfen bereits ab Juli wieder bis zu 10'000 Fans in die Sportstadien. Das bestätigte Premierminister Scott Morrison am Freitag. Die Zahl der Zuschauer richtet sich dabei nach der Grösse der Stadien. Zunächst sollen zur Einhaltung der Abstandsregeln nur Arenen mit einer Kapazität von bis zu 40'000 Plätzen zu maximal 25 Prozent gefüllt werden.