New York öffnet Trainingsstätten für Profiteams

Legende: Die Heimstätte des Baseball-Klubs New York Yankees Yankee Stadium. Keystone

Allgemein: Im «Big Apple» wird wieder trainiert

Der Bundesstaat New York gestattet seinen Profi-Teams die Rückkehr zu den Trainingsstätten. Das gab Gouverneur Andrew Cuomo bekannt. Allerdings müssen sämtliche Aktivitäten hinter verschlossenen Türen stattfinden. New York hatte in den letzten Wochen im Zuge der Corona-Pandemie fast 30'000 Todesopfer zu beklagen, zuletzt waren die Zahlen rückläufig.

Eishockey: NHL will bald Kleingruppen-Training

Die NHL hat ein Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll veröffentlicht, das Spielern ein Kleingruppentraining im Juni ermöglichen soll. Die NHL betont, dass die Teilnahme «strikt freiwillig» sei. Geplant ist die Öffnung der Trainingsstätten Anfang Juni. Dann sollen bis zu 6 Spieler ohne Trainer auf dem Eis trainieren dürfen.

Skispringen: Skiflug-WM im Dezember

Die im März wegen des Coronavirus abgesagte Skiflug-WM in Planica wird vom 11. bis 13. Dezember 2020 nachgeholt. Dies beschloss die FIS an ihrem Frühjahrs-Meeting. Ursprünglich waren die Titelkämpfe als Abschluss der abgebrochenen Saison 2019/20 geplant gewesen. Von Slowenien aus reist der Tross nach Engelberg, ehe die Vierschanzentournee folgt.