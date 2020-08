Legende: Soll einen Raubüberfall verübt haben DeAndre Baker. Keystone

American Football: Anklage gegen Baker

DeAndre Baker vom NFL-Team New York Giants ist wegen eines bewaffneten Raubüberfalls Mitte Mai nun formell in 4 Fällen angeklagt worden. Dies gab der Staatsanwalt am Freitag bekannt. Gegen Bakers möglichen Komplizen Quinton Dunbar, Cornerback bei den Seattle Seahawks, soll allerdings aus Mangel an Beweisen keine Anklage erhoben werden. Der Vorfall ereignete sich Mitte Mai. Baker (22) und Dunbar (27) sollen Gäste einer Party in Miami gewesen sein. Dort sei laut Zeugen ein Streit entbrannt, in dessen Folge Baker eine Waffe gezogen habe. Anschliessend habe er gemeinsam mit Dunbar mehrere Gäste ausgeraubt.

Basketball: Nigerianer Ojo gestorben

Der Nigerianer Michael Ojo ist während eines individuellen Trainings in Belgrad im Alter von 27 Jahren gestorben. Wie sein Ex-Klub Roter Stern Belgrad berichtet, habe der 2,16 Meter grosse Center nach einem Zusammenbruch nicht mehr wiederbelebt werden können. Ojo spielte die letzten 2 Jahre für Roter Stern und hielt sich zuletzt ohne Vertrag bei seinem ehemaligen Klub fit.