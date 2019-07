Legende: Nach den Weltcup-Siegen Nino Schurter wird kommende Woche an der EM nicht mitfahren. imago images

Mountainbike: Schurter an der EM nicht dabei

Die Mountainbike-EM im tschechischen Brünn wird erneut ohne Nino Schurter über die Bühne gehen. Der Weltmeister hat nach den Weltcupsiegen in Vallnord und Les Gets entschieden, auf eine Teilnahme an den Titelkämpfen von nächster Woche (25. bis 28. Juli) zu verzichten. Damit wird das Schweizer EM-Team von den Titelverteidigern Jolanda Neff und Lars Forster angeführt.

Wasserspringen: Schweizerinnen verpassen Top Ten knapp

Das Schweizer Synchron-Duo Madeline Coquoz und Jessica-Floriane Favre stiess an der WM im Wasserspringen in den Final vom 3-m-Brett vor. Dort klassierten sich die beiden Romands mit imponierenden 268,95 Punkten im 11. Rang. Den WM-Final im südkoreanischen Gwangju hatten die beiden mit dem starken 9. Rang in der Qualifikation erreicht. Damit hatte das Duo renommierte Teams aus Japan, Deutschland, Italien oder der Ukraine hinter sich gelassen.