Handball: Norwegen besiegt Frankreich im WM-Final

Die Handballerinnen aus Norwegen haben zum 4. Mal den Weltmeistertitel geholt. Die Europameisterinnen gewannen den Final gegen Frankreich am Sonntag im spanischen Granollers dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 29:22. Zuvor hatten sich die Skandinavierinnen schon 1999, 2011 und 2015 WM-Gold gesichert. Durch den 4. Titel zog Norwegen in der «ewigen Bestenliste» mit Deutschland auf Platz zwei gleich. Rekordsieger ist Russland/Sowjetunion (7). Im kleinen Final holte Dänemark durch ein 35:28 über Spanien Bronze.