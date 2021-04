NUC geht in der Playoff-Finalserie in Führung

Volleyball: Neuchâtel legt gegen Düdingen vor

In der Playoff-Finalserie der Volleyballerinnen hat es den ersten Heimsieg gegeben. Neuchâtel UC hat sich im 3. Spiel gegen Düdingen deutlich mit 3:0 durchgesetzt und ist in der Serie mit 2:1 in Führung gegangen. Die Gäste aus Freiburg hatten sich nach einem Kaltstart (14:25) etwas gefangen und die Sätze 2 und 3 ausgeglichener gestalten können, doch gegen starke Neuenburgerinnen war diesmal nichts zu holen. Am Donnerstag steht in Düdingen Spiel 4 an (ab 17:55 Uhr live auf SRF zwei).