Orientierungslauf: Jakob und Hadorn auf dem Podest

Die Schweizer Orientierungsläufer präsentierten sich zum Auftakt des Weltcup-Finals in China von ihrer besten Seite. Bei den Frauen zeigte Julia Jakob die beste Leistung und lief auf den 3. Rang. Simona Aebersold (4.), Sarina Jenzer (5.), Elena Roos (6.) und Sabine Hauswirth (7.) klassierten sich ebenfalls in den Top Ten und sorgten für das tolle Ergebnis der Frauen. Siegerin wurde die schwedische Dominatorin Tove Alexandersson.

Bei den Männern lief der 22-jährige Berner Joey Hadorn mit 1:13 Minuten Rückstand auf Sieger Gustav Berman aus Schweden auf den 2. Platz. Mit Andreas (4.) und Matthias Kyburz (10.) rangierten sich 2 weitere Schweizer in den besten Zehn.

Triathlon: Spirig verpasst Weltcup-Podest nur knapp

Nachdem sie vor einer Woche in Südkorea auf Rang 5 gelandet war, holte Nicola Spirig mit einem 4. Platz auch beim Weltcup über die olympische Distanz in Japan die angestrebten Punkte für das Olympia-Qualifikationsranking.

Golf: Woods weiter an der Spitze

Golf-Superstar Tiger Woods verteidigte seine Führung beim Premieren-Turnier der PGA-Tour in Japan. Der 43-jährige Amerikaner spielte am Samstag erneut eine starke 64er-Runde und liegt mit insgesamt 128 Schlägen weiter an der Spitze. Der 15-fache Major-Sieger hat nach dem 2. Tag 2 Schläge Vorsprung auf Landsmann Gary Woodland (130).

Sendebezug: Mittagsbulletin, Radio SRF 1, 26.10.2019, 12:40 Uhr.