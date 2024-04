Per E-Mail teilen

Legende: Überzeugten in Rio de Janeiro Chiara Leone und Emely Jäggi mit ihren Trainern Enrico Friedemann und Annik Marguet. swisshooting/Jürgen Heise

Schiessen: Jäggi mit starker Leistung

Die 15-jährige Solothurnerin Emely Jäggi sicherte sich beim Qualifikationsturnier der Schützinnen und Schützen in Rio de Janeiro einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele. Jäggi klassierte sich im Dreistellung Gewehr 50 m auf dem 2. Platz hinter der Norwegerin Jeanette Hegg Duestad. Die Aargauerin Chiara Leone ging als Dritte leer aus, weil die Schweiz nicht mehr als einen Quotenplatz gewinnen konnte. Ohne das angestrebte Ticket blieb im Final der Männer auch Jan Lochbihler. Die letzte Chance für Schweizer Athleten, sich noch für Olympia zu qualifizieren, gibt es Ende Mai an der EM in Kroatien.

Beachvolleyball: Hüberli/Brunner im Viertelfinal

Tanja Hüberli und Nina Brunner stehen beim Elite-16-Turnier der Pro Tour im mexikanischen Tepic direkt im Viertelfinal. Das Innerschweizer Beachvolleyball-Duo marschierte ohne Satzverlust durch die Vorrunde. Das Duo setzte sich gegen die topgesetzten Deutschen Sandra Ittlinger und Karla Borger (21:13, 22:20), deren Landsfrauen Svenja Müller und Cinja Tillmann (21:14, 21:15) sowie die Chinesinnen Wang Jingzhe und Dong Jie (21:15, 21:14) durch.