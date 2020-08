Legende: Neue europäische Bestmarke Gregorio Paltrinieri schwimmt im Rom die zweitbeste Zeit, die über 1500 m Crawl je aufgestellt wurde. imago images

Schwimmen: Paltrinieri so schnell wie noch nie

Schwimm-Olympiasieger Gregorio Paltrinieri hat in Rom seinen eigenen Europarekord über 1500 m Crawl unterboten. Der 25-jährige Italiener schlug in 14:33,10 Minuten an, womit er um 0,94 Sekunden unter seiner vorherigen kontinentalen Bestmarke blieb. Paltrinieri gelang die zweitbeste Zeit auf dieser Strecke überhaupt. Den Weltrekord hält nach wie vor der derzeit wegen Dopings gesperrte Chinese Sun Yang. An den Olympischen Spielen in London 2012 hatte Sun 14:31,02 Minuten benötigt.