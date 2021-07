Legende: Übernimmt die Schweizer Basketball-Nati Ilias Papatheodorou. imago images/Archiv

Neuer Coach für Schweizer Basketball-Nati

Der Grieche Ilias Papatheodorou ist neuer Trainer der Schweizer Basketball-Nationalmannschaft. Er tritt die Nachfolge des Italieners Gianluca Barilari an. Papatheodorou führte AEK Athen 2020 in den Final der Champions League. Zuletzt war er als Assistenztrainer von Rick Pitino mit der griechischen Nationalmannschaft beim Olympia-Qualifikationsturnier in Kanada vor wenigen Tagen im Einsatz. Sein Assistent wird Dimitris Menoudakos sein, der bereits seit vielen Jahren mit Papatheodorou zusammenarbeitet. Patrick Pembélé, Trainer des BBC Monthey, wird den Trainerstab als 2. Assistent komplettieren.