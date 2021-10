Olympia 2022: Das Feuer brennt

Das olympische Feuer für die am 4. Februar beginnenden Winterspiele in Peking brennt. Die Flamme wurde am Montag mit Hilfe eines Hohlspiegels und der Sonnenstrahlen in der antiken Stätte von Olympia entfacht. Wegen der Corona-Pandemie wird es in Griechenland keinen langen Fackellauf geben. Das olympische Feuer wird am Dienstag im alten Panathinaiko-Stadion in Athen, dem Austragungsort der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 1896, an die chinesischen Organisatoren übergeben.

Handball: Nati mit vier Debütanten nach Tunesien

Die Männer-Nati der Handballer hat das Aufgebot für das Vier-Länder-Turnier Anfang November in Tunesien bekanntgegeben. Unter den 18 von Trainer Michael Suter einberufenen Akteuren befinden sich auch vier Debütanten. Es sind dies Gian Attenhofer, Joël Willecke (beide HSC Suhr Aarau), Robin Heinis (VfL Potsdam) und Yannick Schwab (Wacker Thun). Das Quartett ist 21-jährig und jünger. Während mit Nikola Portner, Samuel Röthlisberger, Lucas Meister und Lenny Rubin vier namhafte Legionäre das Team anführen, fehlt Superstar Andy Schmid. Er erhält eine Erholungspause.