Handball: Pfadi setzt sich doch noch durch

Schweizer Meister Pfadi Winterthur hat den Playoff-Viertelfinal gegen St. Otmar St. Gallen doch noch gewonnen. Im entscheidenden 5. Spiel gelang der Nummer 2 der Qualifikation ein denkbar knapper 32:31-Sieg. Die Zürcher setzten sich nach der Pause scheinbar entscheidend ab und führten zwischenzeitlich 27:21. Doch St. Otmar gelang noch einmal der Ausgleich (29:29). In einer hektischen Schlussphase hielt primär Pfadi-Keeper Yahav Shamir seine Mannschaft auf Kurs. Gleich dreimal in Serie vereitelte der Israeli den Führungstreffer der Gäste und in in der Schlussminute den Ausgleich. In den Halbfinals kommt es zu den Duellen zwischen den Kadetten Schaffhausen und GC Amicitia Zürich sowie Pfadi Winterthur und Wacker Thun.